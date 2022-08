Oggi è uscito l’indice di sportività de Il Sole 24 ORE e per il secondo anno consecutivo Cremona si conferma la quarta provincia in Italia per lo sport, solo dopo Trento, Bolzano e Trieste. Lo annunciano l’assessore Luca Zanacchi e il sindaco Gianluca Galimberti che evidenzia anche una novità: “Siamo primi in Lombardia. In un anno abbiamo migliorato ogni parametro preso in esame per la classifica.

Un risultato di un territorio che crede e investe nello sport, un risultato delle società sportive, quelle grandi e quelle piccole, un risultato di tutti gli sport”.

“Come Comune – aggiunge Galimberti – continuiamo a fare la nostra parte. Quest’anno abbiamo investito 2 milioni nelle strutture sportive (con un’attenzione agli interventi energetici e alla rimozione amianto), garantiamo importanti sgravi (fino all’85%) alle società per la gestione di campi e palestre e continuiamo a costruire progetti con le società sportive”.

In particolare, la provincia di Cremona si colloca in prima posizione con 1000 punti per quanto riguarda gli sport di squadra, che a sua volta comprende criteri quali la consistenza numerica di squadre di calcio professionistiche (in questa specifica graduatoria siamo secondi), calcio dilettanti, basket (siamo ottavi), volley (settimi); rugby. E con ottimi piazzamenti alla voce “squadre e territorio” e “società dilettanti”.

Il report completo interattivo su: https://lab24.ilsole24ore.com/indiceSportivita/index.php

ALCUNI PIAZZAMENTI DELLA PROVINCIA CREMONA NELLE GRADUATORIE TEMATICHE DEL SOLE24ORE

© Riproduzione riservata