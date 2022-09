Un ventenne di cittadinanza italiana con precedenti di polizia a carico, è stato denunciato per porto abusivo di armi da taglio e segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti. E’ avvenuto la scorsa notte attorno alle 3, quando era stato incrociato da una pattuglia della Radiomobile impegnata nell’ordinario controllo del territorio, mentre percorreva in auto via Santa Maria in Betlem a velocità sostenuta. Inseguito e fermato in via Cadore, il giovane ha mostrato da subito un atteggiamento nervoso, riferendo di avere appena litigato con la fidanzata. I militari non hanno creduto alla sua versione e hanno iniziato il controllo dell’abitacolo. A quel punto, spontaneamente ha consegnato un involucro in cellophane contenente un grammo di hashish.

Nel corso della perquisizione del mezzo, nei vani portaoggetti, sono poi stati trovati due coltelli a serramanico della lunghezza di 20 centimetri. Le armi da taglio e la droga sono state sequestrate e il giovane è stato denunciato all’autorità giudiziaria e segnalato all’autorità amministrativa. Al 20enne, tenuto conto del possesso degli stupefacenti e della disponibilità di un veicolo a motore, è stata ritirata la patente di guida.

© Riproduzione riservata