Dal 19 settembre al 28 ottobre via F. Sforza sarà interessata da alcuni lavori di rifacimento rete e allacciamenti gas metano. L’intervento sarà realizzato da LD Reti, in accordo con il Comune di Cremona, con l’occupazione del suolo pubblico dalle ore 00.00 alle ore 24.00.

Per agevolare i lavori è previsto il restringimento della sede stradale con il mantenimento di tre metri di carreggiata libera. Sarà istituito il senso unico alternato di marcia all’altezza dell’area cantiere, con limite di 30 km/h, regolamentato da apposita segnaletica stradale. Se e quando necessario si provvederà, inoltre, ad istituire il senso unico in via F. Sforza, con senso di marcia verso via Giuseppina.

Sarà garantito – per quanto possibile – l’accesso alle proprietà laterali e commerciali e ai passi carrai. In caso di inagibilità sarà istituita un’area riservata nelle vie adiacenti.

L’accesso sarà possibile solo tramite apposita autorizzazione da richiedere all’Ufficio Permessi di via Persico tramite mail: ufficio.permessi@aemcremona.it.

I pedoni dovranno transitare a lato cantiere, su marciapiede libero, o utilizzando un percorso alternativo che sarà indicato qualora si rendesse necessaria la chiusura della strada.

Tutte le modifiche alla viabilità saranno evidenziate con apposita segnaletica collocata in zona. LD Reti e l’Amministrazione Comunale si scusano per i disagi che potrebbero verificarsi durante il cantiere, indispensabili per l’efficienza della rete e per garantire un servizio migliore agli utenti.

© Riproduzione riservata