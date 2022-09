La cena di fine estate di Apindustria, che si è tenuta stasera a Cascina Farisengo a Bonemerse, è stata l’occasione per il presidente Sonia Cantarelli (e il direttore Paola Daina) di ricordare l’importanza di rimanere uniti in questo momento di difficoltà generale per l’economia italiana: “È un momento difficile“, ha detto Cantarelli a Cremonaoggi, “ma soltanto rimanendo uniti riusciremo a superare questo momento“. La serata è stata anche l’occasione per presentare un progetto per l’Asst di Cremona che riguarda il mondo delle donne: a illustrarlo, il dottor Matteo Passamonti, primario di Radiologia dell’ospedale Oglio Po. Si tratta di un software in grado di identificare, sempre con una collaborazione del medico, anche i tumori al seno più piccoli. Il tutto per migliorare il servizio alle donne cremonesi. Apindustria si fa capofila di questo progetto organizzando anche raccolte fondi e impegnandosi a cercare dei bandi per il finanziamento dello stesso. Tra i presenti ,Massimo Rivoltini, Rosario Canino e Giandomenico Auricchio.

