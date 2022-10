Da tre mesi il lampione che illumina la zona del Lungo Po, dove ogni sera i volontari della Lav, approfittando della tranquillità serale, con amore e dedizione si recano a dar da mangiare ai gatti della colonia felina, non funziona. Danneggiato dal 4 di luglio, giorno del tremendo nubifragio che ha messo in ginocchio la città, non è stato più ripristinato. O meglio, dopo le segnalazioni per ripristinare la luce, il lampione ha funzionato un solo giorno, poi più nulla, lasciando la zona al buio.

I volontari non si arrendono e continuano a curare i gatti della colonia felina, complessivamente una trentina di animali, la maggior parte dei quali sterilizzati, ma la situazione non è delle migliori. Il maltempo dello scorso luglio ha anche pesantemente danneggiato le casette dei gatti. E ora c’è il grosso problema del buio che rende ancora più difficile il lavoro dei volontari, senza contare il pericolo che si corre in una zona quale è quella del Lungo Po alla sera.

“Ci si muove nel buio”, ha detto Maria Pia Superti, responsabile Lav Cremona, “con le torce e con quel poco di luce che arriva dal lampione della Forestale”. E poi l’appello: “Se non si interviene al più presto per ripristinare i danni causati dal maltempo, quest’area diventerà terra di nessuno”.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata