Passaporti: più facile la richiesta e il rinnovo negli uffici postali della provincia

Nell’ambito delle iniziative di semplificazione amministrativa e di potenziamento dell’accessibilità ai servizi della Pubblica Amministrazione, anche in provincia di Cremona dal mese di aprile, è operativo il Progetto Polis, iniziativa di rilevanza strategica nazionale promossa da Poste Italiane in collaborazione con il Ministero dell’Interno, con l’obiettivo di rendere i servizi pubblici più accessibili e diffusi sul territorio.

Il progetto è finalizzato a favorire una maggiore prossimità tra cittadini e istituzioni, per avvicinare sempre di più i servizi ai cittadini, semplificare le procedure e ridurre i tempi di attesa. Pertanto, da questo mese di aprile è possibile presentare istanza per il rilascio del passaporto che verrà emesso a cura della Questura di Cremona, in numerosi Uffici Postali presenti nella provincia di Cremona.

Presentare la richiesta del passaporto è semplice, basta consegnare all’operatore dell’ufficio postale la seguente documentazione:

– Un documento di identità valido e il codice fiscale.

– Una fotografia conforme alla normativa ICAO.

– La ricevuta del pagamento di €42,70 (intestato al richiedente passaporto anche se minore) da corrispondere utilizzando i canali messi a disposizione da Poste Italiane presso gli uffici postali e sulle piattaforme online, oppure mediante le banche e i Prestatori di servizi di Pagamento (PSP) che operano attraverso la Piattaforma PagoPa.

– Il contributo amministrativo per passaporti (marca da bollo) dal valore di €73,50.

In caso di rinnovo, è necessario consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento.

Grazie alla piattaforma tecnologica, l’operatore dell’Ufficio Postale raccoglie le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto), inviando poi la documentazione alla Questura di Cremona, che conserva integralmente la titolarità del procedimento amministrativo. Restano in capo infatti alla Polizia di Stato tutte le attività istruttorie, che rimane l’unico organo deputato al rilascio del documento. Al termine dell’istruttoria, il cittadino può richiedere che il nuovo passaporto venga recapitato da Poste Italiane direttamente a casa del richiedente.

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