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Cronaca

Giornata della Terra: la Lav organizza apertivo vegano

Mercoledì appuntamento alle 19 nella sede di via dell'Annona per ragionare sull’importanza di modificare le consuetudini alimentari in un clima conviviale

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Per festeggiare la Giornata Mondiale della Terra che, come ogni anno, cade il 22 aprile, LAV organizza una serie di eventi su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di tracciare una linea di connessione tra la tutela del nostro Pianeta, il rispetto degli animali e dell’ambiente e l’alimentazione.

Alle ore 19.00 la sede LAV di Cremona (presso l’ex mercato ortofrutticolo di via dell’Annona) organizza un aperitivo vegano con cibo 100% plant-based, a dimostrazione del fatto che una scelta etica non deve per forza richiedere rinunce, ma può essere pienamente appagante.

I LAV’s Earth Days saranno anche occasioni in cui affrontare temi che toccano tutte e tutti in modo trasversale attraverso un format semplice e informale, per riflettere insieme sulle implicazioni e le conseguenze dell’attuale sistema alimentare e magari per avvicinarsi all’alimentazione vegetale.

“In un presente sempre più incerto e costellato da notizie allarmanti, LAV invita tutte e tutti a festeggiare la Giornata della Terra partecipando ai LAV’s Earth Day a Cremona e a scoprire come le scelte alimentari che ciascuno di noi esprime, riempiendo quotidianamente il carrello della spesa, possono cambiare in meglio le sorti del nostro pianeta e degli animali, uccisi in nome di un modello di sfruttamento che deve essere superato. Solo in Italia sono oltre 630 milioni ogni anno gli animali terrestri macellati per produrre cibo, ma insieme è possibile cambiare le cose”, affermano da Lav Cremona.

“Questa è un’occasione importante – dichiara inoltre Domiziana Illengo, responsabile del settore alimentazione vegana di LAV – per scoprire l’alimentazione vegetale e riflettere, in un contesto informale e amichevole, sull’importanza della sinergia tra scelte individuali e politiche istituzionali. Saranno momenti di aggregazione, confronto e scambio: un modo conviviale per ragionare insieme sull’importanza di cambiare un sistema che, ad oggi, non rispetta i diritti degli animali, dell’ambiente e neanche delle persone”.

Prenotazioni al  3387841668 o alla mail: lav.cremona@lav.it

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