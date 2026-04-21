“Michele Mascarini - Espressionismo magico padano”: nuova mostra al Museo Civico

Il Museo Civico Ala Ponzone di Cremona ospita, dal 30 aprile sino al 7 giugno, Michele Mascarini – Espressionismo magico padano, mostra a ingresso gratuito che raccoglie quattordici opere di Michele Mascarini realizzate tra il 2017 e il 2025 (tredici dipinti e una scultura). L’inaugurazione si terrà giovedì 30 aprile alle ore 17.30. L’esposizione rispetterà il seguente orario: da martedì a domenica (10-17) e il catalogo sarà in omaggio su richiesta fino a esaurimento scorte.

L’esposizione propone un’esperienza di visione centrata sulla pittura come presenza: materia, stratificazione e costruzione, spesso in rilievo, capaci di modificare la percezione della superficie e dello spazio e di richiedere allo sguardo un tempo di fruizione non immediato. Le opere esposte invitano a una lettura per piani e per dettagli, alternando prossimità e distanza.

In questo tempo dello sguardo, la tradizione figurativa cremonese non è assunta come repertorio da illustrare né come sistema di rimandi obbligati, ma come orizzonte reale entro cui possono emergere risonanze: ritorni di motivi e atmosfere, spostamenti e trasformazioni, affioramenti che non impongono una chiave interpretativa unica. Il dialogo con il passato, quando si manifesta, avviene in modo discreto e riconoscibile, lasciando allo spettatore la possibilità di costruire collegamenti personali, guidati dall’esperienza diretta della materia e dell’immagine.

La mostra sarà allestita nella Sala delle Colonne, in un’area autonoma rispetto al percorso permanente, così da garantire una fruizione indipendente per non interferire con la visita alla collezione stabile. Proprio per la sua natura di “soglia” e per i richiami che attiva, la mostra temporanea può diventare anche un’occasione per rinnovare lo sguardo sulle opere della Pinacoteca, invitando il visitatore a proseguire la visita nella collezione permanente con nuove coordinate di lettura.

“Da qualche anno Cremona si è aperta all’esperienza dell’arte contemporanea con diverse iniziative che vedono spesso il sostegno attivo dell’Amministrazione comunale, nella consapevolezza che l’esperienza del contemporaneo può portare con sé un valore fondamentale per la crescita dei cittadini, favorendo riflessioni su temi importanti per le nostra società” dichiara l’assessore alla Cultura Rodolfo Bona.

“La mostra dedicata a Michele Mascarini riunisce quattordici lavori realizzati dall’artista cremonese nell’ultimo decennio della sua attività, pensati per essere presentati in dialogo con alcune opere della nostra tradizione artistica e, soprattutto, della Pinacoteca Civica ‘Ala Ponzone’, alla quale vuole rendere un gradito omaggio. L’esposizione interagisce con il patrimonio conservato nelle collezioni museali senza interferire con il percorso espositivo, con l’obiettivo di mantenerne viva l’eredità culturale, nel rispetto della pluralità di visione e di linguaggi propria di un luogo di ascolto e di discussione, spingendoci a riflettere sulle possibili funzioni che un museo può oggi assumere”.

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