Nell’ambito di una serie di servizi di prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio, i carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato un cittadino straniero di 59 anni, pluripregiudicato, anche sanzionato per la guida con patente revocata, a bordo di un’auto senza revisione e priva di copertura assicurativa.

La pattuglia è intervenuta nei giorni scorsi su via Castelleone a Cremona, a seguito della richiesta di un cittadino che riferiva di avere avuto un sinistro stradale con l’auto condotta dal 59enne. Nel momento di scambiarsi i dati e accordarsi sul risarcimento del danno, ha scoperto che l’uomo non aveva la patente e il mezzo non era assicurato. I militari hanno così appurato che l’uomo, già sottoposto a misura di prevenzione, guidava con patente revocata dalla fine del 2016 a seguito di una sospensione di patente al termine della quale non ha effettuato un nuovo esame di idoneità tecnica.

E’ stato anche sanzionato in via amministrativa per la guida senza patente, ma dal controllo dei documenti di circolazione del mezzo sono emerse altre violazioni di carattere amministrativo: il veicolo che stava utilizzando era sprovvisto di copertura assicurativa e di revisione. Alla fine del controllo l’uomo ha rimediato la denuncia all’Autorità Giudiziaria per avere violato le norme sulle misure di prevenzione, sanzioni amministrative per 1.200 euro circa, più quelle che saranno emesse dal Prefetto e il suo veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca.

