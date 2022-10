Venerdì 14 ottobre, presso la Sala Conferenze della sede di Ance Cremona in via delle Vigne n. 182, si è svolta la XIII edizione della Giornata della sicurezza nei cantieri, sul tema Sostenibilità, Benessere; Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro – effetto dei Bonus fiscali nel settore edile.

L’evento ha aderito alla Campagna Europea 2020-2022 “mbienti di lavoro sani e sicuri – Alleggeriamo il carico, promossa dall’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro Eu-Osha e Ance Cremona ha ottenuto il riconoscimento come Partner nazionale anche grazie alla proficua collaborazione attivata con la sede di Cremona di Inail e la dottoressa Monica Livella.

Sono stati 170 i partecipanti all’evento, tra cui imprenditori e dipendenti del settore delle costruzioni, tecnici comunali e di pubbliche amministrazioni e liberi professionisti, funzionari Ats ed Aler, Coordinatori sicurezza cantieri e operatori del Sindacato che hanno seguito i lavori, quest’anno ritornati in presenza dopo l’emergenza pandemica.

Gli Ordini Professionali hanno riconosciuto ai propri iscritti i crediti formativi e grazie alla collaborazione della Scuola Edile Cremonese – Cpt, la partecipazione alla giornata formativa è stata valevole quale Aggiornamento Coordinatori Sicurezza e Rspp (crediti riconosciuti 4 ore).

L’evento, moderato dal direttore di Ance Cremona, Laura Maria Secchi, ha visto il saluto da parte del Prefetto di Cremona, Corrado Conforto Galli. “Credo che si debba promuovere una strategia comune che possa implementare l’efficienza di tutte le misure di prevenzione per limitare gli incidenti sul luogo di lavoro, che è una delle piaghe del nostro Paese, a cui neppure il nostro territorio è immune” evidenzia. “Riteniamo si debbano rendere più incisive e unitarie le azioni, valorizzando il contributo di tutti gli attori”. A questo proposito, il Prefetto sta lavorando a un protocollo specifico, che si muove su quattro direttrici. La prima è quella di rafforzare il monitoraggio dell’andamento del fenomeno degli infortuni: “Serve un flusso circolare dei dati che porti a capire qual è l’esatta dimensione del fenomeno”. In secondo luogo si punta sulla formazione, sia per i lavoratori e per i datori di lavoro, “con iniziative ad hoc”.

Ma non solo: è importante andare a portare l’educazione alla sicurezza sul lavoro anche sui banchi di scuola. “Uno degli aspetti innovativi di questo Protocollo d’intesa è quello di portare questo tipo di formazione anche alle scuole medie e superiori, inserendo dei percorsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Perché gli studenti di oggi saranno i lavoratori di domani”. Infine, fondamentale resta il tema dei controlli, con un elemento di novità: “abbiamo previsto la possibilità di svolgere dei controlli in forma congiunta per andare a colpire quelle realtà che ancora non rispettano le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro” conclude il Prefetto.

Il presidente di Ance Cremona, Carlo Beltrami ha colto l’occasione per rimarcare “l’importanza di fare sinergia e confronto tra tutti gli “attori” del cantiere: imprenditori, coordinatori sicurezza, direttori lavori, progettisti, ispettori e formatori e Parti sociali. Si deve comprendere a tutti i livelli che la formazione delle figure che operano nel cantiere è necessaria e non deve essere vista solo come un obbligo normativo.

I committenti da parte loro devono però comprendere che le imprese edili hanno dei costi fissi per applicare in modo corretto la sicurezza, elevati e come tali questi costi vanno riconosciuti sempre e non solo nei momenti di emergenza come per il periodo della pandemia Covid”. La Giornata si è quindi articolata in una serie di interventi che hanno visto alternarsi esperti, dirigenti e funzionari degli Enti coinvolti. Infine l’intervento del Presidente della Cassa Edile di Cremona, arch. Giovanni Musoni, ha quindi consentito di fornire alcuni dati relativi alle imprese ed operai iscritti in Cassa edile a Cremona e provincia ed i casi di infortunio che vi sono stati sul territorio nell’ultimo anno che dimostrano quanto l’impegno da parte delle imprese e dei coordinatori sicurezza sia importante per raggiungere risultati positivi.

