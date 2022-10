Al via questa mattina 15 ottobre il week end del FAI che per le Giornate d’Autunno apre le porte di palazzi storici solitamente chiusi o solo parzialmente aperti. La novità di questa edizione è l’apertura al pubblico di Palazzo Lodi Mora Zaccaria, antica dimora nobiliare seicentesca, ora abitazione privata e sede istituzionale della Finarvedi. Nella giornata di domenica 16 ottobre si potranno visitare quattro ambienti del palazzo, caratterizzati dalle straordinarie decorazioni tardobarocche di Giuseppe Natali e Francesco Boccaccino.

Quest’ultimo si ritrova negli affreschi di Palazzo Roncadelli Manna, in via Colletta 1, di proprietà delle Centropadane, le cui sale sono state inserite in un percorso comprendente la vicina chiesa di Sant’Agostino, dove si può ammirare e contestualizzare la celebre “Madonna con Bambino e i santi Giacomo e Agostino”, nota come pala Roncadelli, eseguita da Perugino nel 1494.

A distanza di dieci anni dalla prima apertura al pubblico torna visitabile Palazzo Tinti Pallavicino Clavello, in corso Vittorio Emanuele II, sede della Prefettura e dell’Amministrazione Provinciale: nella giornata di sabato 15 ottobre sono accessibili anche agli appartamenti privati del Prefetto, dove eleganti tappezzerie ospitano alcuni pezzi fondamentali della storia dell’arte cremonese tra Otto e Novecento.

Infine, dopo un lungo intervento di recupero, si potranno visitare i saloni del Palazzo Abbaziale di Casalmaggiore, che sveleranno al pubblico gli inediti affreschi rinvenuti in occasione degli ultimi restauri, e la preziosa biblioteca, che custodisce testi antichi e rari.

Per accedere a Palazzo Lodi Mora Zaccaria e a Palazzo Tinti Pallavicino Clavello era consigliata la prenotazione, da effettuare esclusivamente online con il versamento di un contributo di 3 euro; in loco sono disponibili alcuni posti senza prenotazione ad esaurimento. Per Palazzo Roncadelli Manna e per il Palazzo Abbaziale di Casalmaggiore l’accesso non prevede la prenotazione.

Gli appartamenti privati del Prefetto sono visitabili solo sabato. Domenica 16 ottobre l’accesso alle sale di Palazzo Tinti Pallavicino Clavello avverrà dalle ore 12 e l’accesso alla chiesa di Sant’Agostino avverrà ad eccezione degli orari delle celebrazioni (Messe alle ore 10, 11 e 17:30).

INFORMAZIONI e ORARI DI APERTURA – 15 e 16 ottobre 2022

PALAZZO TINTI PALLAVICINO CLAVELLO

Cremona, Corso V. Emanuele II, 17

SAB: h 10-18 (ultimo ingresso h 17:40) – DOM: h 12-18 (ultimo ingresso h 17:40)

Le visite hanno una durata di 45 minuti circa con partenza ogni 20 minuti.

Prenotazione solo online consigliata (posti senza prenotazione in loco disponibili sino ad esaurimento).

Nella giornata di sabato 15 si potranno visitare anche gli appartamenti di rappresentanza del Prefetto, non accessibili domenica 16 ottobre. Domenica 16 ottobre le visite iniziano alle ore 12.

PALAZZO LODI MORA ZACCARIA

Cremona, Piazza Lodi, 7

Solo domenica 16 ottobre h 10-18 (ultimo ingresso h 17:45)

Le visite hanno una durata di 30 minuti circa con partenza ogni 15 minuti.

Prenotazione solo online consigliata (posti senza prenotazione in loco disponibili sino ad esaurimento).

PALAZZO RONCADELLI MANNA

Cremona, Via Colletta, 1

SAB: h 10-18 (ultimo ingresso h 17:40) – DOM: h 10-18 (ultimo ingresso h 17:40)

Le visite hanno una durata di 45 minuti circa, con partenza ogni 20 minuti e comprendono l’accesso alla chiesa di Sant’Agostino, ad eccezione degli orari in cui si svolgono le celebrazioni (domenica 16 ottobre, celebrazioni h 10-11 e 17:30).

Accesso senza prenotazione.

