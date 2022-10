Operazione antidroga dei Carabinieri della Stazione di Vescovato portata a termine nel pomeriggio del 14 ottobre: denunciato per detenzione ai fini di spaccio di droga di un cittadino straniero di 39 anni. Verso le 12.30 i militari sono giunti presso il cavalcavia di Persico Dosimo in località Barbiselle perché era stata segnalata la presenza di persone che stavano cedendo sostanze stupefacenti. Qui hanno notato che due uomini, che si trovavano nella boscaglia oltre il guard rail, alla vista della pattuglia sono scappati a piedi per la campagna, cercando di far perdere le proprie tracce tra alberi, rovi e cespugli.

I militari li hanno inseguiti a piedi e hanno raggiunto uno dei due che, nel frattempo, si era sdraiato e nascosto in mezzo all’erba. L’uomo è stato raggiunto, bloccato e identificato nel 38enne. Poi i militari sono tornati nel punto in cui li avevano visti in precedenza e per terra hanno trovato un sacchetto contenente 27 grammi di cocaina, due bilancini elettronici di precisione, numerosi telefoni cellulari e rotoli di cellophane utilizzati per confezionare le dosi. Portato presso la caserma di Vescovato, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

