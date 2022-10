Il tecnico della Cremonese ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell’incontro pareggiato esternamente contro lo Spezia.

“Siamo andati in vantaggio ed il gol ha messo alla squadra ansia – spiega Alvini – Loro sono passati in vantaggio meritatamente, ma la nostra squadra ha sempre fatto la partita, tranne in quei 15 minuti. Portare a casa il punto è fondamentale, potevamo anche vincere. La prestazione della squadra è positiva, questo punto è un mattone importantissimo per il nostro percorso. Sui gol siamo stati leggeri, perdendo le marcature. Qualcosa concediamo, ma oggi uscire con un risultato del genere, con questa prestazione, è significativo. La squadra è vicina al primo passo, io non sono scontento oggi, è un grande risultato al Picco. Ci è mancata la concretezza per vincere”.

L’allenatore grigiorosso ha poi parlato di Carnesecchi, Quagliata, Pickel e Ascacibar: “Sono contento per Carnesecchi. Quagliata sta benissimo, ha la mia fiducia e sta facendo bene, sono contento di poterlo allenare. Sulla fascia sinistra ho due ragazzi italiani molto bravi. Pickel è un giocatore che compensa con la corsa molte situazioni. In mezzo abbiamo fatto fatica in quei 20 minuti e lui si è sacrificato molto per darci una mano. Con quell’atteggiamento possiamo arrivare alla salvezza, Pickel è un’eccellenza in questo senso. Ascacibar è entrato benissimo”.

“E’ stata una partita aperta, loro hanno qualcosa in più a livello di esperienza – ha concluso Alvini – Devo ringraziare i tifosi che ci hanno seguito, sono sicuro che non andranno a casa delusi. Stimo Gotti, usciamo da qua con un mattone importante, fondamentale per il nostro percorso. Giovedì dobbiamo passare il turno in Coppa Italia e lunedì abbiamo lo scontro decisivo contro la Samp”.

© Riproduzione riservata