Ancora un fine settimana di intensi controlli da parte dei Carabinieri del Comando provinciale di Cremona, che in poco più di 48 ore, tra Cremona e Casalmaggiore, hanno denunciato cinque

persone, segnalato alla Prefettura altre cinque, ritirato 3 patenti e sequestrato due auto ai fini della confisca.

Reati contro il patrimonio, la persona, guida in stato di alterazione e contrasto al traffico di stupefacenti sono le violazioni riscontrate durante il controllo del territorio. In particolare, la sezione Radiomobile di Cremona ha denunciato un cittadino italiano di 42 anni, per possesso di chiavi alterate e grimaldelli. Verso le 11.00 di venerdì 14 ottobre l’uomo, ben conosciuto per i suoi precedenti di polizia, era stato notato dalla pattuglia a Borgo Loreto. Con sé aveva uno zaino al cui interno è stata trovata una tronchese di 45 centimetri, subito sequestrata ed è quindi scattata la denuncia.

Sempre i militari della Radiomobile hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un cittadino straniero di 24 anni. La notte del 15 ottobre, verso le 3.30, è stato fermato in via Bergamo alla guida di un’auto. Dalla verifica dei documenti è stato certificato che non aveva mai conseguito la patente. Sottoposto al test dell’etilometro, si è riscontrato un tasso pari a 1,30 g/l quindi, tenendo conto delle aggravanti previste per i fatti accertati nell’arco notturno compreso tra le 22.00 e le 07.00, oltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ha ricevuto una sanzione amministrativa per guida senza patente.

Infine, sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di stupefacenti due cittadini italiani di 35 e 18 anni, fermati la notte e il pomeriggio del 14 ottobre dai carabinieri della Radiomobile e della stazione di Castelverde. Il primo aveva con sé una dose di eroina in una confezione di cellophane, mentre addosso al secondo è stata trovata una bustina contenente 1,5 grammi di hashish. Gli stupefacenti sono stati sequestrati ed è scattata la segnalazione all’autorità amministrativa.

Sono avvenute a Casalmaggiore invece, due denunce per guida in stato di ebbrezza nei confronti di altrettanti cittadini italiani di 57 e 48 anni.

Entrambi sono stati coinvolti in incidenti stradali autonomi e sono stati sottoposti al controllo con etilometro. Il primo, verso le 03.00 di ieri ha perso il controllo dell’auto, uscendo dalla sede stradale e finendo in un campo, lungo la sp 358 nel comune di Casalmaggiore, all’altezza della rotonda con via Prati. L’uomo non ha riportato ferite ma l’auto è rimasta danneggiata ed è stato richiesto

l’intervento dei carabinieri i quali lo hanno sottoposto a controllo con l’etilometro che ha evidenziato un tasso pari a 2,25 g/l, oltre quattro volte il limite consentito. Da qui la denuncia e il sequestro dell’auto.

Analogo fatto è capitato verso le 19.40 a Scandolara Ravara, sempre domenica. Un 48enne viaggiava alla periferia del paese e ha perso il controllo della sua auto, finendo la corsa in un campo. Anche in questo caso, severi danni per l’auto. L’etilometro ha evidenziato sul conducente un tasso pari a 1,75 g/l a cui è seguita denuncia e confisca del mezzo.

Sempre i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Casalmaggiore nella serata del 14 ottobre hanno denunciato per porto abusivo di arma un cittadino italiano di 24 anni, residente in provincia di Parma, e lo hanno segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti insieme ad altre

due persone di 21 e 20 anni.

I fatti risalgono alle 18.00 quando la pattuglia che vigilava l’argine maestro del fiume di Po a Casalmaggiore, ha notato alcuni giovani seduti su una panchina. I militari hanno notato il nervosismo dei giovani e li hanno identificati. Dopo aver chiesto i documenti, li hanno perquisiti trovando in un marsupio a tracolla del 24enne una dose di cocaina e nelle sue tasche un coltello a scatto della lunghezza complessiva di 21 centimetri. Invece, il 21enne aveva alcuni pezzi di hashish per circa 1,5 grammi e il 20enne due pezzi di hashish per circa 0,8 grammi.

Il coltello e gli stupefacenti sono stati sequestrati, il 24enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria e tutti e tre sono stati segnalati all’Autorità amministrativa.

