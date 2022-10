Nuova opportunità per le aziende della categoria alimentare e della ristorazione: il Digital Innovation Hub di Confartigianato Imprese Vicenza ha avviato una collaborazione con il BonTà, il tempio dei sapori di alta qualità, a CremonaFiere dal 26 al 28 novembre 2022. Arrivato alla sua diciottesima edizione, il Salone delle eccellenze enogastronomiche dei territori, si riconferma un appuntamento fondamentale per amanti del buon cibo e del buon vino, ma anche professionisti della ristorazione, offrendo un’area dedicata alle attrezzature e alle ultime novità del settore. Un vero punto di incontro irrinunciabile per buongustai, professionisti e appassionati di cucina e buon cibo. Tre giorni di eventi, presentazioni e assaggi dove conoscere nuove realtà e riscoprire le tradizioni enogastronomiche di tutto il Belpaese.

L’evento, grazie alla collaborazione con il DIH Vicenza, quest’anno ospiterà anche un’area dedicata alla promozione online per le aziende di questo settore. L’area, denominata Tasting Global, vedrà la presenza degli specialisti di DIH Vicenza e del gruppo Alibaba.com, la piattaforma numero uno al mondo per l’export B2B, che offriranno delle consulenze gratuite in ambito export digitale, presentando gli ultimi dati relativi alle diverse categorie di prodotto. La manifestazione, che crede particolarmente nelle possibilità che il digitale offre alle aziende enogastronomiche, supporterà l’iniziativa offrendo gratuitamente l’accesso alla piattaforma per 12 mesi ad alcune aziende che verranno selezionate tra gli espositori presenti.

