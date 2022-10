La Cremonese comunica che in occasione dell’incontro Cremonese-Milan (valevole per la 14° giornata di andata del Campionato di Serie A TIM 2022/2023), in programma per martedì 8 novembre 2022 alle ore 20.45 allo Zini, la vendita dei tagliandi sarà suddivisa in due fasi. Da martedì 25 a giovedì 27 ottobre vendita dei settori ordinari esclusivamente presso le biglietterie dello stadio Zini per i tifosi cremonesi (con esclusione del settore Ospiti – Curva Nord). E dalle ore 12.00 di martedì 25 a giovedì 27 ottobre vendita del solo settore ospiti esclusivamente online e nelle ricevitorie abilitate. La seconda fase poi prenderà il via dalle 10 di venerdì 28 ottobre con libera vendita dei posti rimanenti online e nelle ricevitorie sia per i settori ordinari che per il settore ospiti.

