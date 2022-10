Questa volta la situazione non è stata così grave come tre weekend fa, quando al Cremona Circuit di San Martino del Lago si registrarono purtroppo due decessi tra sabato e domenica. Stavolta, invece, è andata meglio a un 63enne pilota che è rimasto coinvolto in un incidente durante una sessione di gara. Un primo pilota, infatti, è scivolato e caduto nella ghiaia, senza farsi male. Il commissario di pista però ha sventolato la bandiera rossa e così il gruppo che seguiva il centauro caduto ha dovuto frenare e spostarsi di lato. Dietro però sopraggiungeva un altro gruppo di piloti e tra questi vi era il 63enne che, non notandola in tempo, ha colpito la moto finita a terra.

L’uomo ha riportato alcuni traumi alle costole, ma non è mai stato in pericolo di vita. Il vero problema era legato alla perdita di sangue, dato che l’uomo sotto il casco indossava occhiali, che hanno provocato un taglio alla fronte: per fortuna il taglio era superficiale e, nonostante la maschera di sangue dinnanzi alla quale i soccorritori di Cremona Soccorso si sono ritrovati, l’emorragia è stata presto fermata. L’uomo è così finito all’ospedale Maggiore di Cremona per verificare i traumi alle costole, ma non ha mai perso conoscenza.

G.G.

© Riproduzione riservata