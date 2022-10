Poste Italiane parteciperà il giorno 27 ottobre dalle ore 9:00, alla celebrazione per il 60°anniversario dell’intitolazione a Soresina Città .

Per l’occasione sarà allestito uno spazio filatelico c/o il Comune in Piazza Marconi 7 dove sarà possibile ottenere l’annullo con il timbro appositamente creato per celebrare l’importante ricorrenza.

Presso lo Spazio Filatelico, sarà inoltre disponibile la cartolina filatelica dedicata, edita da Poste Italiane in tiratura limitata di 1000 esemplari che il Comune regalerà a tutti i convenuti.

Alla giornata celebrativa che si aprirà con la cerimonia di timbratura da parte del Sindaco, saranno presenti diverse autorità locali istituzionali, politiche ed ecclesiastiche.

Oltre al bollo filatelico saranno disponibili le più recenti emissioni di francobolli, anche con tematiche attinenti alla manifestazione.

La clientela potrà inoltre acquistare i tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane come folder, pubblicazioni e tessere filateliche, cartoline, libri e raccoglitori per collezionisti.

L’annullo speciale, dopo l’utilizzo nella giornata del 27 ottobre, sarà depositato presso lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Crema in Piazza A. Madeo 3 per i sessanta giorni successivi, al fine di soddisfare le richieste dei collezionisti, per poi essere depositato presso il Museo Storico della Comunicazione.

