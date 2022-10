Leggi anche: Foto 22 Ott 2022 Anche a Cremona in

piazza per la pace

Dopo il ritrovo di una settimana fa, sabato 22 ottobre, quando la Tavola della Pace aveva promosso un’iniziativa a Cremona nell’ambito della campagna nazionale “Europe for Peace” e in vista della giornata nazionale del 5 novembre a Roma quando verrà chiesto un cessate il fuoco in Ucraina e un negoziato di pace, nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 29 ottobre, ha avuto luogo anche una fiaccolata per la pace.

L’iniziativa, promossa dalla stessa Tavola della Pace e che ha visto l’adesione di numerose associazioni cremonesi e sostenuta anche dall’Ufficio diocesano di Pastorale Sociale, ha avuto come punto di ritrovo e di partenza palazzo Cittanova dove a partire dalle 18.00 i manifestanti si sono poi diretto verso piazza del Comune dove è terminata una fiaccolata che ha visto la presenza anche di anziani e bambini.

“Essere presenti in piazza – spiegano gli organizzatori – ha lo scopo di far vedere che alla guerra non ci si abitua. Come diceva La Pira: “Ripudiare la guerra significa aiutare comunità in ginocchio”. Può sembrare una utopia, ma insieme, possiamo avviarci su questo cammino. La pace non è un sogno da deboli e ingenui. La pace è la scelta dei forti”.

