Tanti i cremonesi che in questo ponte di Ognissanti sono rimasti in città, complice anche il bel tempo. Ma anche tante i turisti che domenica e lunedì hanno affollato il centro città. Nel pomeriggio di lunedì coppie e piccoli gruppi hanno visitato le principali piazze cittadine ma anche i musei. In effetti i dati che sono arrivati dal Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti segnalano come l’occupazione delle strutture ricettive nel periodo da venerdì 28 ottobre a martedì 1° novembre compreso sia tornata allo stesso livello del 2019, un anno prima che arrivasse il Covid a cambiare le carte in tavola. Questo in tutta Italia, Cremona compresa.

Nei giorni scorsi anche Federalberghi aveva parlato delle buone prospettive per il ponte, con circa 11 milioni e 800mila di italiani in viaggio, quasi il 20% della popolazione, per un giro di affari di 3,45 miliardi di euro.

