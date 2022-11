Comune di Cremona e Fondazione Museo Del Violino Antonio Stradivari rafforzano la collaborazione con un accordo che mira a regolare le attività legate al Piano di Salvaguardia dell’Elemento Unesco “Saper fare liutario tradizionale cremonese”, al Sistema museale “Cremona Musei” e alla promozione culturale e turistica della città di Cremona.

In particolare le attività considerate nell’accordo riguardano: piano di comunicazione; realizzazione delle sessioni “Caratteri e valori fondamentali del Saper fare liutario tradizionale cremonese”, “Musica e liutai: una connessione vitale”, “Spazi culturali e strumenti associati alla pratica”, “Il mestiere artigiano nella normativa applicabile: misure di protezione”; realizzazione di eventi ed attività derivanti dalla programmazione del Sistema museale

Cremona Musei ed in particolare la realizzazione della mostra “Pictura tacitum poema. Miti e paesaggi dipinti nelle domus di Cremona” che sarà ospitata nel Padiglioni Anmati dell’MdV a partire dal prossimo 10 febbraio. Una mostra che prende le mosse dall’indagine archeologica degli anni 2005-2008 in piazza Marconi, grazie alla quale sono stati portati alla luce migliaia di frammenti di affreschi di età romana che decoravano le stanze dell’edificio residenziale oggi noto come “Domus del Ninfeo”. A questo si sono aggiunti altri ritrovamenti, in particolare quello di via Colletta, che mostrano quanto fosse diffusa nelle case dei cremonesi di 2000 anni fa la pittura con soggetti mitologici e di paesaggio, che trovano confronti nelle pitture parietali di Roma e Pompei, di cui saranno esposti alcuni esemplari. La mostra approfondirà anche gli aspetti legati alla ricomposizione e al restauro degli intonaci dipinti di età romana. Per le scuole, oltre alle visite guidate saranno proposti laboratori sul mito, sulle tecniche pittoriche di epoca romana e sul lavoro dell’archeologo.

L’accordo prevede anche la realizzazione di azioni promozionali con esecuzioni musicali che utilizzino uno strumento della collezione storica (oppure della rete Friends of Stradivari) conservato presso il Museo del Violino in location e periodo individuati in base a valutazioni condivise con l’obiettivo di intercettare il pubblico target adeguato.

Per la realizzazione delle attività concordate il Comune di Cremona trasferirà alla Fondazione Museo del Violino la somma di 119.400 euro, contributo ricevuto a suo tempo dal Ministero della Cultura.

© Riproduzione riservata