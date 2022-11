Ieri pomeriggio gli agenti della Questura, durante le consuete attività investigative per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga, hanno arrestato in flagranza di reato un 40enne italiano residente a Cremona, incensurato, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In base agli accertamenti, il personale della Mobile sospettava che l’uomo rifornisse una clientela selezionata in città, in particolare durante i weekend.

Gli uomini dell’antidroga guidati dal dirigente Marco Masia hanno monitorato per diversi giorni tutti i suoi vorticosi movimenti a bordo del suo veicolo, osservando i suoi spostamenti e i luoghi che frequentava quotidianamente. Ieri pomeriggio gli investigatori lo hanno fermato sotto casa, sottoponendolo ad un controllo di polizia, esteso, successivamente, anche alla sua abitazione. Braccato dai poliziotti, il 40enne ha spontaneamente consegnato circa 150 grammi di cocaina, nascosti all’interno di una felpa in garage e in un quadro elettrico nel ripostiglio della sua abitazione. Inoltre, sono stati sequestrati oltre 5000 euro in contanti, presumibilmente frutto della sua attività di spaccio, un bilancino di precisione e materiale per il taglio dello stupefacente. Nella sua auto è stata trovata anche una pallina contenente la medesima sostanza illegale.

Per lui il giudice ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari. L’avvocato Giancarlo Rosa ha chiesto i termini a difesa, ottenendo il rinvio dell’udienza.

L’attività è il frutto del costante monitoraggio del fenomeno dello spaccio in provincia da parte della Polizia di Stato, con una presenza costante, rafforzata in particolare durante i week end, del personale in borghese della Squadra Mobile, sempre impegnato anche nelle attività di prevenzione.

Sara Pizzorni

