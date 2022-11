In occasione della Festa del Torrone che si terrà a Cremona dal 12 al 20 novembre 2022, il teatro Ponchielli aprirà le su porte per visite guidate sabato 12 e 19 novembre dalle ore 10.00 alle 13.00. Sarà un’occasione per vedere e scoprire un luogo magico, carico di fascino e storia.

L’ingresso è possibile al costo di 5 euro per gli adulti e 3 euro per bambini (fino a 13 anni). Il pagamento potrà essere effettuato solo in contanti direttamente al teatro il giorno della visita. La prenotazione è obbligatoria sia per i gruppi organizzati con guida, che per singoli visitatori.

Per effettuare la prenotazione chiamare al numero 0372.022012 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00, oppure scrivere a info@teatroponchielli.it.

