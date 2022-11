Il tecnico grigiorosso ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell’incontro pareggiato dai grigiorossi contro la Salernitana.

“Per me oggi la Cremonese ha fatto una grande partita – spiega Alvini – ha solo da recriminare perché non ha portato a casa il risultato pieno. Va dato merito ai giocatori per la voglia e per la passione. Non possiamo giudicare un calciatore per un calcio di rigore, però oggi ci lasci qualche anno di vita in quei momenti. E’ andata bene, certo che sbagliarlo oggi dopo quello contro la Sampdoria lascia qualche scoria, però abbiamo pareggiato una grande partita”.

“Pesa non vincere – prosegue il tecnico – ma le vinceremo quando conterà per la salvezza. Ci manca la vittoria, lo so, ma secondo me arriva, perché se lo meritano giocatori, tifosi e città. Una squadra che gioca così alla fine sarà premiata. Oggi ci siamo fatti fare gol troppo facilmente, questo è un difetto che abbiamo. Devo incidere di più, perché non possiamo regalare alla Salernitana o ad altre squadre. Sicuramente il miglioramento nostro passa anche attraverso questo, alla cura dei dettagli. Possiamo e vogliamo migliorare per arrivare alla vittoria”.

“Ho visto l’amore nell’abbraccio sul gol – conclude Alvini – Si sta formando un gruppo, in quella corsa c’è il segreto della squadra che crede in ciò che sta facendo. Martedì arriva il Milan, vogliamo essere all’altezza della serata per fare una grande partita”.

