Mentre ci si auspica provvedimenti rapidi ed efficaci da parte del Governo e della Unione Europea per scongiurare la frenata della domanda interna e arginare l’aumento dei costi dell’energia, Credito Padano anticipa i tempi e vara una nuova misura a sostegno di famiglie e imprese del territorio, dopo quella già messa in campo un paio di mesi fa per contrastare il caro bollette.

Sebbene i prezzi dell’energia siano recentemente diminuiti, questi rimangono a livelli molto elevati ed il rischio di una nuova impennata durante i mesi invernali è dietro l’angolo – dichiara il Direttore Generale Oliviero Sabato – peraltro in un quadro di tensioni inflazionistiche che attraversano quasi tutti i comparti merceologici. In questo momento, quindi, l’urgenza è quella di proteggere le famiglie, soprattutto le più deboli, dal rialzo di bollette e carrello della spesa, così come difendere la competitività delle nostre aziende. In tal senso, la nostra Banca intende offrire una soluzione finanziaria mirata, con l’intento di dilazionare gli impatti della crescita dei costi e mitigare la difficile congiuntura economica che stiamo attraversando.

Un plafond di complessivi 50 milioni di euro viene dunque messo a disposizione per fabbisogni delle imprese e delle famiglie.

La misura “Forti2do” di Credito Padano prevede la concessione di un mutuo chirografario a condizioni agevolate con durata massima 36 mesi per i privati e 60 mesi per le aziende, periodi comprensivi di un anno di preammortamento, durante il quale si pagheranno soltanto interessi.

Con questa iniziativa bissiamo quanto messo in atto tempestivamente nel marzo 2020 – aggiunge il Vicedirettore Generale Responsabile della Direzione Mercato Roberto Baioni – quando pensammo di affrontare la difficile situazione economica determinata dalla pandemia con linee di sostegno ad hoc, in attesa che lo Stato emettesse le proprie misure governative. Allo stesso modo, crediamo che questo nuovo finanziamento possa rappresentare un aiuto immediato e concreto per affrontare il periodo critico.

La nuova misura si aggiunge inoltre a quella di “sostegno costi energetici”, già varata dalla Banca nel settembre scorso e che prevede per le sole imprese clienti la concessione di un fido di conto temporaneo fino a 12 mesi a condizioni di favore da utilizzare per il pagamento delle bollette domiciliale presso la Banca ( escluse quelle scadute e non ancora pagate) per un importo finanziabile pari al 150% delle spese sostenute nel 2021 per le bollette di luce, acqua e gas con limite di 100.000 €.

