Dopo il successo del primo incontro tenutosi lo scorso 4 novembre al Teatro Monteverdi dai docenti universitari Matteo Morandi, Juri Meda e Monica Ferrari davanti a molti insegnanti delle scuole cremonesi, proseguono gli appuntamenti ispirati a Mario Lodi all’interno del progetto Il Tempo ritrovato. Prossimo appuntamento, lunedì 14 novembre 2022 alle ore 17 on-line, l’evento dal titolo “Se la scuola diventa una ‘finestra spalancata sul mondo’. Scuola e infanzia nel pensiero di Mario Lodi”, organizzato di nuovo in sinergia con il Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Mario Lodi. L’incontro è aperto a tutti e ha come obiettivo quello di proporre agli insegnanti e agli educatori, ma non solo, un diverso modo di concepire la scuola e l’educazione, a partire dalla concezione d’infanzia sviluppata da Mario Lodi nelle sue opere.

Per costruire un mondo in cui la libertà di pensiero sia davvero di tutti, compresi i bambini, bisogna necessariamente passare da una “rivoluzione” della scuola, luogo privilegiato in cui i più piccoli apprendono a pensare, ad esprimersi e a far valere i propri diritti. Tra questi, particolare attenzione deve essere data al diritto dei bambini ad essere felici: la scuola deve essere accogliente, democratica, centrata sulla cooperazione e sulla collaborazione; deve contrastare l’ansia da prestazione e scardinare i meccanismi dell’individualismo e della competizione così da creare un ambiente emotivamente favorevole all’apprendimento. Intervengono Aldo Fortunati, esperto di sviluppo infantile e politiche educative, direttore dell’Area Educativa dell’Istituto degli Innocenti di Firenze e presidente del Centro di Ricerca e Documentazioni sull’Infanzia “La Bottega di Geppetto” sul tema “Vecchi e nuove frontiere per rivoluzionare la scuola a partire dallo 0-6” e Pierpaolo Triani, professore ordinario di Pedagogia presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sul “diritto alla felicità del bambino:lo sguardo pedagogico di Mario Lodi”.

Per ricevere il link a cui connettersi per seguire l’evento, è necessario compilare il form: https://forms.gle/igAPb1DgEaK8Zn4L8.

Anche questo evento fa parte del ‘tempo della comunità’ ed è organizzato nell’ambito del Tempo Ritrovato, progetto sulle scuole e con le scuole portato avanti dal Comune di Cremona e dalla Rete degli istituti comprensivi della città con capofila l’Istituto Comprensivo Cremona Cinque.

