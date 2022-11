La prima giornata di festa del Torrone volge al termine, confermando il successo della formula inventata da Sgp Eventi che unisce le variazioni sul tema del dolce con spettacoli e animazioni in varie zone della città. L’edizione 2022 è la prima che si svolge come era stata in epoca post Covid: i timori per una recrudescenza del virus nella stagione invernale non sembrano aver intimorito i tantissimi visitatori che si sono riversati in città. Non solo divertimento, ma anche economia: l’agroalimentare e in particolare il settore dolciario sono uno dei comparti trainanti del Pil cremonese.

Il Torrone, ambasciatore di Cremona e conosciuto in tutto il mondo, si sposa con il Panpepato di Terni, per una dolcissima novità realizzata grazie alla collaborazione tra Rivoltini, Confartigianato Cremona e i Maestri Pasticceri di Confartigianato Terni.

Il panpepato, specialità dalle origini antichissime e dalla forma rotonda realizzata con 16 ingredienti a base di noci, nocciole, mandorle, cannella, noce moscata, cioccolato, miele e uvetta, principalmente spezie scure che si equilibrano alla perfezione con la dolcezza del torrone come vaniglia, miele e zucchero per un connubio perfetto realizzando così un nuovo dolce a strati.

Prosegue fino a domenica 20 la Festa del Torrone con un calendario extralarge di eventi, degustazioni, showcooking e tanto altro.

La kermesse è promossa dal Comune di Cremona e dalla Camera di Commercio di Cremona, con il contributo di Regione Lombardia e annovera come sponsor: Sperlari, Rivoltini Alimentare Dolciaria, Vergani e il Centro Commerciale Cremona Po.

Inaugurate anche le nuove luminarie artistiche di via Solferino, che quest’anno celebrano il centenario della nascita di Ugo Tognazzi.

Evento clou di domani tra le 16.00 e le 17.00, il corteo storico del matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti , itinerante per le vie del centro.

Fastoso corteo di oltre 150 personaggi che percorreranno le vie del centro. Rigorosamente vestiti con preziosi abiti ispirati all’epoca rinascimentale, della collezione dell’associazione Dama Vivente di Castelvetro. Sbandieratori, tamburi, dame, cavalieri, arcieri e giullari sfileranno fino a raggiungere Piazza del Comune, dove avverrà il matrimonio più famoso della storia di Cremona che definì la nascita del dolce simbolo della città: il torrone.

