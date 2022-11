Anche la Cardiologia dell’Oglio Po partecipa al Truck tour “Banca del cuore”, la campagna nazionale itinerante per la prevenzione Cardiovascolare promossa dalla Fondazione per il tuo cuore – HCF Onlus dell’ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri). Giuseppe Di Tano, direttore del reparto e presidente regionale ANMCO, parteciperà in qualità di volontario alla tappa milanese, che si terrà dal 13 al 15 novembre nel centro storico della città.

«In qualità di presidente regionale ANMCO – commenta Di Tano – partecipo con piacere a questa iniziativa, che differisce dalle “cardiologie aperte” già proposte su scala locale. Sarà infatti organizzata in modalità “itinerante”, permettendo ai cittadini e alle persone di passaggio di salire a bordo del truck per un controllo diagnostico sul posto, utile verificare la salute del proprio cuore».

L’iniziativa coinvolgerà 34 città italiane, con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione cardiovascolare per la lotta alla ipercolesterolemia, alle malattie cardiovascolari da essa derivate e per la riduzione delle morti cardiache improvvise e delle disabilità da cardio-embolismo cerebrale da fibrillazione atriale.Durante i tre giorni, un’esperta equipe specialistica effettuerà gratuitamente esami diagnostici come l’elettrocardiogramma, il rilevamento della pressione arteriosa, il dosaggio colesterolemico, trigliceridemico, glicidico e uricemico. Sarà inoltre l’occasione per informare la popolazione sulla corretta prevenzione cardiovascolare primaria e secondaria, con brevi incontri di esperti cardiologi.

