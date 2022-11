Entra nel vivo l’anno accademico allo Stauffer Center for Strings di Cremona, che a novembre si arricchisce di corsi formazione innovativi ideati per esplorare linguaggi e culture musicali del mondo. Questa settimana in Accademia è dedicata alla musica antica, con Elisa Citterio (violinista già Direttore Musicale della prestigiosa Tafelmusik Baroque Orchestra) e Maddalena Del Gobbo (unica artista discografica di Deutsche Grammophon per l’esecuzione della Viola da Gamba). Lo studio del repertorio seicentesco è l’occasione per gli allievi di ampliare i propri orizzonti artistici; l’approfondimento poi assume un particolare significato a Cremona, città che diede i natali al ‘divin Claudio’. Le due classi si uniranno nel concerto dedicato alla musica barocca in scena mercoledì 16 novembre alle18:00 a Palazzo Stauffer, che potrà essere seguito online dal pubblico attraverso il canale Youtube dello Stauffer Center for Strings.

