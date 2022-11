Durante la Veglia diocesana dei Giovani, svoltasi sabato 19 novembre in Cattedrale, è stata indetta una raccolta fondi per finanziare il viaggio di alcuni ragazzi della parrocchia di Cristo Risorto di Salvador de Bahia, che faranno tappa a Cremona prima di partecipare alla Giornata mondiale della Gioventù del prossimo agosto a Lisbona. Ne ha parlato don Davide Ferretti, fidei donum cremonese e parroco a Salvador de Bahia, in una speciale intervista in onda domenica, dopo la Messa delle ore 11, su Cremona 1.

“Una ventina di ragazzi, quindici dalla parrocchia di Cristo Risorto e cinque di una parrocchia vicina, si stanno preparando da quasi un anno per partecipare alla Giornata mondiale della Gioventù” ha spiegato don Ferretti. “C’è sicuramente un interesse da un punto di vista culturale, perché questi ragazzi non sono mai usciti da Salvador, ma anche economico, perché per loro la spesa per il viaggio in Europa è una spesa decisamente molto alta”.

Il viaggio si dovrebbe svolgere tra l’ultima settimana di luglio e la prima di agosto. “Si tratta della prima occasione per farli uscire dalla favela e incontrare un mondo diverso dal loro” spiega il sacerdote. A partire proprio da quella città e quella diocesi, Cremona, di cui questi ragazzi sentono parlare da sempre come della loro “Chiesa sorella” grazie ai sacerdoti fidei donum e alle tante esperienze di missione che negli anni hanno vissuto a Salvador giovani e adulti laici.

La realtà di Salvador de Bahia è difficile, con problemi di violenza, di povertà, di scarsa istruzione e precaria sanità, che negli ultimi due anni si sono accentuate a causa della pandemia. Problemi che per questi giovani sono la quotidianità. L’Italia può rappresentare, quindi, per la prossima estate, una tappa fondamentale per i ragazzi di Bahia, ma anche una possibile nuova pagina per il progetto stesso. “È una bella scommessa perché quando poi si conoscono i ragazzi brasiliani ci si entusiasma del loro entusiasmo” ha concluso il sacerdote. “E conoscerli potrà far crescere il progetto”.

