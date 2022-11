“La colpa non è mia”: un grido d’aiuto, ma anche un ammonimento, quello che hanno voluto trasmettere le attrici della compagnia teatrale La Casta D dal palco del teatro del Filo, durante lo spettacolo andato in scena giovedi sera nell’ambito della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Uno spettacolo scritto da Denise Valentino e promosso da Aida – Associazione incontro donne antiviolenza – che ha fatto piangere e ridere, ma soprattutto riflettere.

Teatro Filo gremito per una rappresentazione a tratti poetica come nell’esecuzione ricorrente di “Merlo Rosso” di Mannarino; a tratti cruda, nelle descrizioni realistiche delle violenze che una donna può subire. Ma anche tanti momenti di alleggerimento e di ammiccamento al pubblico che ha risposto con applausi a scena aperta. Storie di donne, racconti di vita e sketch divertenti hanno messo in luce alcuni dei lati più oscuri del fenomeno, celebrato le vittime ma anche raccontato dati e statistiche su un fenomeno che, nel 2022, è ancora ben lontano dall’essere eliminato. Tra il pubblico, l’assessore al Welfare Rosita Viola in rappresentanza del Comune che ha patrocinato l’evento, introdotto da Elena Guerreschi, presidente di Aida, e Uliana Garoli, presidente di Fondazione Città di Cremona che collabora con Aida in diversi progetti, fornendo tra l’altro alloggi per le donne che necessitano di uscire da contesti famigliari di violenza.

