Cercasi famiglie cremonesi disponibili a ospitare i ragazzi di di Salvador de Bahia che l’ultima settimana di lugli faranno tappa a Cremona, nell’ambito del viaggio verso la Giornata Mondiale della Gioventù, a Lisbona, in programma a inizio agosto. Sono 21 i ragazzi in arrivo dalla parrocchia brasiliana di Gesù Cristo Risorto di Salvador de Bahia, in cui presta servizio il sacerdote fidei donum cremonese don Davide Ferretti.

Un gemellaggio che darà ulteriore respiro all’impegno che in questi anni la Diocesi di Cremona sta portando avanti con il “Progetto Bahia”, che ha fatto di quella di Bahia la 222ª parrocchia cremonese. Il Centro missionario diocesano, in sinergia con la Pastorale giovanile, si appella dunque alla generosità delle famiglie cremonesi, chiamate, ove possibile, ad accogliere e ospitare i giovani in arrivo dal Brasile.

“Si tratta di prendersi carico di questi ragazzi per un’ospitalità che riguardi soprattutto il pernottamento – spiega don Zanaboni sul sito della diocesi–. L’idea è poi quella di “impegnarli” in qualche gita alla scoperta di Cremona e dell’Italia, cercando di offrire loro la possibilità di stare insieme, di fare comunità, nell’arco delle giornate”.

Si auspicano visite alla città di Cremona, ai suoi musei e ai suoi luoghi di interesse, a qualche città vicina, ma anche vivendo esperienze in qualche oratorio in diocesi, per far toccare con mano ai giovani brasiliani le realtà parrocchiali.

Nei prossimi mesi, saranno organizzati alcuni incontri online con le famiglie che sceglieranno di aderire alla proposta di ospitalità, per tracciare le linee guida e prepararle in modo uniforme all’accoglienza di questi giovani. Per favorire la gestione logistica e organizzativa, sarà data precedenza alle famiglie residenti in città o nei dintorni più immediati.

Per offrire la propria ospitalità, contattare l’Ufficio missionario, al numero 331-8363752 (don Umberto Zanaboni) o scrivendo all’indirizzo mail missioni@diocesidicremona.it.

