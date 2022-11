Mercoledì 7 dicembre, alle 17,30, in Sala Fiorini del Museo del Violino, Cremonabooks e foné records presentano il cofanetto “Buon Compleanno Maestro!” realizzato per festeggiare gli ottant’anni del grande violinista Salvatore Accardo. Interverranno il Maestro, Giulio Cesare Ricci, fondatore e presidente foné records, Fausto Cacciatori e Roberto Codazzi, conservatore e direttore artistico del Museo.

Saranno presenti Laura Gorna, Laura Manzini, Stefania Redaelli e Maria Grazia Bellocchio, quattro artiste che hanno accompagnato il maestro Salvatore Accardo in questo lungo percorso discografico.

Il Box Set contiene 40 SuperAudioCD fonè records: 5 album inediti di cui un SACD doppio, 18 album già usciti di cui due doppi e 14 album mai usciti nella versione SACD.

Si tratta delle più belle interpretazioni realizzate dal Salvatore Accardo ed incise da Giulio Cesare Ricci/fonè records a partire dal 1988 fino al 2020. Si sviluppa così un viaggio musicale durante il quale Accardo è accompagnato da artisti come Margaret Batjer, Maria Grazia Bellocchio, Bruno Canino, Rocco Filippini, Laura Gorna, Robin Graham, Toby Hoffman, Augusto Loppi, Laura Manzini, Franco Petracchi, Krzysztof Penderecki, Cindy Phelps, Cecilia Radic, Stefania Redaelli, Giorgia Tomassi, Theresa Tunnicliff, Orchestra da Camera Italiana, Orchestra Giovanile Italiana, Prague Chamber Orchestra.

Molte delle incisioni sono realizzate con strumenti ora esposti al Museo del Violino. Un rapporto particolare lega, infatti, il maestro Accardo a Cremona. Non tanto e non solo per aver ricevuto la cittadinanza onoraria nel 1988. Qui il maestro Accardo, ha dato vita ai corsi di perfezionamento della Fondazione Walter Stauffer; spesso si è esibito all’Auditorium Giovanni Arvedi e al Teatro Ponchielli. Ho passato a Cremona – ha detto in una recente intervista – una parte importantissima della mia vita: è la mia seconda città”. I suoi SACD, “I Violini di Cremona”, oggi integrati nella collezione “Buon Compleanno Maestro!”, i suoi concerti e le sue lezioni sono ognuno testimonianze belle e sincere di questo affetto.

Durante la presentazione verranno fatti ascoltare degli estratti più significativi della collana discografica fonè records dedicata al Maestro. L’ingresso all’incontro è libero e gratuito.

