Dicembre è, per antonomasia, il mese dei doni. Per i più piccoli, in particolare, è sicuramente il momento più atteso dell’anno, in cui tanti piccoli desideri possono avverarsi “quasi per magia”. Anche nella città di Cremona, però, fra le luci che decorano le strade e gli addobbi appesi fuori dalle case, ci sono famiglie che vivono questo periodo dell’anno con meno serenità, proprio perché consapevoli di non riuscire a sostenere le spese per realizzare i desideri dei propri bambini. Per questo motivo anche quest’anno torna al centro commerciale CremonaPo l’ormai storica iniziativa “Il giocattolo benefico” attraverso la quale tanti bimbi – e le loro famiglie – potranno sorridere come gli altri durante la ricorrenza di Santa Lucia e del Natale.

Dal 3 all’11 dicembre compresi, chi vorrà potrà donare giocattoli usati ma ancora in buono stato portandoli al punto di raccolta sotto il grande albero di Natale nella piazza Ovest del centro. Durante la settimana il punto raccolta sarà aperto dalle 15 alle 19, mentre il sabato, la domenica e i festivi (8 dicembre) dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Coloro che porteranno i propri giochi usati riceveranno in cambio dolci, un kit scuola appositamente creato e il Diploma della bontà a ricordo del bel gesto di solidarietà nei confronti di chi è meno fortunato.

Quest’anno, inoltre, i donatori dei giocattoli saranno particolarmente fortunati: nel pomeriggio di giovedì 8 dicembre alcuni giocatori di calcio della Cremonese saranno presenti per firmare i Diplomi della bontà e consegnarli di persona a chi è stato tanto generoso da separarsi dai propri giochi. Un incentivo in più alla già grande solidarietà dimostrata negli scorsi anni in questa occasione dalla clientela del CremonaPo.

Tutti i giocattoli raccolti verranno consegnati lunedì 12 dicembre alla Casa dell’accoglienza di Cremona e al Lions Club Cremona che provvederanno a distribuirli in tempo per Santa Lucia alle realtà più bisognose sul territorio.

“Il giocattolo benefico è un’iniziativa che permette ai clienti del centro commerciale CremonaPo di compiere un gesto di solidarietà, regalando un sorriso e un momento di felicità ai bimbi che si trovano in situazioni di difficoltà in un periodo che dovrebbe essere invece gioioso per tutti” ha commentato Rodolfo Manenti, direttore del centro commerciale. “Siamo certi che, anche quest’anno, la generosità dei cremonesi si farà sentire e permetterà a decine di famiglie di trovare splendidi giocattoli sotto l’albero di Natale o nella notte di Santa Lucia. Il nostro grazie – ha concluso il direttore – va a tutti loro e alle due realtà che ci aiuteranno nella distribuzione”.

