Venerdì 2 dicembre si sono svolti gli annuali appuntamenti associativi di Ance Cremona. Dopo l’Assemblea privata dei soci effettivi, nel corso dello scambio di auguri di fine anno, sono stati consegnati i premi di Fedeltà Associativa alle imprese e le Borse di Studio di Merito per onorare la storia dell’Associazione Costruttori Ance Cremona.

Il Presidente Carlo Beltrami, ha sottolineato che il lavoro positivo di assistenza svolto dalla associazione nel corso dell’anno ha portato risultati importanti sia a livello provinciale che regionale e nazionale. Il settore edile ha visto un anno 2022 ricco di opportunità di lavoro per le imprese

del settore privato, anche se la gestione delle pratiche del superbonus 110% è stata resa difficile e complicata dalle continue modifiche apportate in corso d’opera da parte del Governo, della AdE e delle banche. Il blocco della cessione del credito ha rallentato e talune volte fermato i cantieri. Il PNRR hamesso a disposizione degli Enti pubblici ingenti risorse, ora gli stessi devono saper gestire in modo

corretto le gare di appalto con procedure negoziate, come prevede la normativa degli appalti pubblici, evitando le gare al massimo ribasso e prediligendo le gare con offerta economicamente più vantaggiosa che premiano le imprese regolari e strutturate in grado di portare a termine le opere.

Nel corso dell’anno ANCE Cremona ha aderito alla FONDAZIONE ITS – CANTIERI DELL’ARTE di Milano e Brescia, entrando sia come associazione che come Ente Scuola edile. La Fondazione organizza sul territorio Corsi di Alta Formazione post diploma per ragazzi e ragazze consentendo agli stessi di svolgere il 60% delle ore di formazione presso le imprese associate. Il percorso annuale e biennale dei corsi ha già avuto risposte positive: alcuni ragazzi hanno aderito. “Teniamo presente – ha ribadito Beltrami, che la formazione degli studenti e dei lavoratori e lavoratici è fondamentale per poter accedere al mondo del lavoro ed è sempre più difficile trovare maestranze preparate, senza le quali non

possiamo portare a termine le commesse sia pubbliche che private”.

Il presidente Beltrami ha poi toccato il tema fiscale, il tema dell’aumento dei prezzi dei materiali e della energia che stanno ancora creando

difficoltà alle imprese edili. Un ringraziamento lo ha rivolto a tutto il personale, ai Consiglieri degli Enti paritetici ed al Gruppo Giovani Ance Cremona per le attività svolte.

Premio di fedeltà Associativa:

60 ANNI DI ISCRIZIONE (1962-2022): Edilangelo S.r.l. con sede in Offanengo

40 ANNI DI ISCRIZIONE (1982-2022): La Cometa di Villa Geom. Eugenio & C. S.n.c. con sede in Cremona

Premio speciale:

MA-EDIL di Cervi Elena S.a.s con sede in Crema – 50 ANNI DI ISCRIZIONE (1974)

Le Borse di Studio sono state assegnate ai seguenti studenti meritevoli, figli o nipoti di imprenditori associati o figli di dipendenti impiegati delle imprese associate:

BORSE DI STUDIO ANCE CREMONA 2022 – UNIVERSITA’

LUDOVICA MUSONI, ditta MUSONI RENZO Snc, Laurea in Arti, Spettacolo, Eventi Culturali, Università IULM di Milano

NADIA PORCHERA, ditta BONETTI COSTRUZIONI SPA, iscritta all’Università degli Studi di Milano, corso di laurea in Lingue moderne e Culture per la comunicazione e la Cooperazione internazionale

GIORGIA PUERARI, ditta COSTRUZIONI VAGO Srl, iscritta all’Università degli Studi di Brescia, corso di laurea Gestione Economica aziendale curriculum in Business

ALESSANDRO VAGO, ditta COSTRUZIONI VAGO Srl, iscritto alla Facoltà di Architettura e disegno Urbano del Politecnico di Milano

CAMILLA VILLA, ditta LA COMETA Snc, Laurea magistrale alla facoltà di Architettura delle costruzioni, Politecnico di Milano

BORSE DI STUDIO ANCE CREMONA 2022 – SCUOLE SUPERIORI

GIULIA BARBIERI, ditta PROGETTO e COSTRUZIONE Srl, iscritta al Liceo Scientifico superiore “Racchetti-da Vinci” a Crema

MARGHERITA BELTRAMI, ditta PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI Spa, iscritta al Liceo Ginnasio statale “Manin” di Cremona indirizzo linguistico

SOFIA GASTALDI, ditta PROGETTO e COSTRUZIONE Srl, iscritta al Liceo linguistico “Racchetti” di Crema

GIORGIA ROSSI, ditta ROSSI COSTRUZIONI SRL, iscritta al Liceo scientifico “Vida” a Cremona

MATILDE VILLA, ditta LA COMETA Snc, diploma di Licenza media, iscritta al Liceo Classico “Manin” di Cremona

