Le giornate di scuola aperta targate IIS “L. Einaudi” torneranno dal 12 al 17 dicembre, alle cinque del pomeriggio. Orari diversi sono invece previsti per sabato 17, data aggiuntiva e novità 2022, che consentirà di far conoscere l’offerta formativa dell’istituto ad una platea ancora più ampia rispetto al passato. Gli incontri si terranno nell’aula magna di via Bissolati 96 per tutti i corsi, tranne che per l’Enogastronomia e Ospitalità alberghiera, che si presenterà ai genitori alla succursale di via Borghetto 10. Lunedì 12, l’indirizzo Grafica e Comunicazione romperà il ghiaccio, seguirà, martedì 13, il Turismo, mentre mercoledì 14 sarà la volta dei Servizi commerciali e giovedì 15, dell’Alberghiero. Venerdì 16, spazio per la Sanità ed Assistenza sociale. Sabato 17, nella sede storica, alle 15, toccherà agli indirizzi tecnici; alle 16, ai professionali. Appuntamento a parte, alle 17:30, alle ex Dorotee, per la ristorazione.

Le famiglie potranno parlare con la preside Nicoletta Ferrari, le vicarie (Federica Gaboardi, Paola Galimberti) e i referenti dei vari percorsi di studio, dell’Orientamento e del Gruppo Inclusione (Michela Balzarini, Annalisa Prisco, Valentina Terreni, Anna Adele Fioretti, Giuseppe Micocci, Dionisi Zoppi, Giuseppe Bonavita, Francesca Savoini, Angela Salomoni). Interverranno anche alcuni alunni. Sono naturalmente in programma visite ai laboratori didattici. Poiché la sala può contenere fino ad un massimo di sessanta persone, è preferibile prenotarsi per tempo, sul sito. Su einaudicremona.edu.it, è inoltre possibile iscriversi ai microstages, attivi fino al 27 gennaio 2023.

IL CALENDARIO DI DICEMBRE 2022

12.12.2022 GRAFICA E COMUNICAZIONE ore 17, via Bissolati 96

13.12.2022 TURISMO ore 17, via Bissolati 96

14.12.2022 SERVIZI COMMERCIALI ore 17, via Bissolati 96

15.12.2022 ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA ore 17, via Borghetto 10

16.12.2022 SANITÀ ED ASSISTENZA SOCIALE ore 17, via Bissolati 96

17.12.2022: ore 15, TECNICI (via Bissolati 96); ore 16, PROFESSIONALI (via Bissolati 96); ore 17:30, ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA (via Borghetto 10)

