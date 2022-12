Torna, dopo due anni di sospensione, il concerto che il Coro Paulli tradizionalmente offre alla cittadinanza per sostenere le attività della fondazione “Dopo di Noi: insieme”. L’appuntamento è nella Chiesa del Cambonino, gentilmente messa a disposizione dal Parroco, sabato 10 dicembre alle ore 16.00.

Da quando è nata la Fondazione, il Coro Paulli diretto dal maestro Giorgio Scolari, dedica un concerto all’anno alla Fondazione che gestisce la casa famiglia di via Cattaro per persone diversamente abili, oltre a una serie di attività terapeutiche e ricreative. Il concerto di norma si svolgeva in ottobre nella Chiesa di S. Maria Maddalena, che nel periodo invernale è chiusa; è anche l’occasione per ricordare il compianto ingegner Gianni Carutti, il cui sostegno economico è stato determinante per potere arredare la Casa Famiglia e dare avvio alla attività.

“Fino alla sua morte – afferma Libero Zini, presidente della Fondazione – ha seguito con la sua vicinanza e la sua presenza i nostri ‘ragazzi’. La manifestazione è stata sospesa nel 2020 e nel 2021 a causa dell’emergenza covid. Per noi è importante questo evento, che rappresenta anche un segnale di ripresa della normalità per la vita dei residenti nella Casa, che saranno presenti”.

L’iniziativa ha il sostegno del Kiwanis Club Cremona.

