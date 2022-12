Il Comune di Cremona ha risposto all’appello promosso dal Partito Radicale, a sostegno della lotta delle donne iraniane, aderendo alla campagna Donna Vita Libertà.

Alla vigilia della Marcia Donna Vita libertà – Diritti umani per tutti e ovunque, in programma domani, sabato 10 dicembre, a Roma, piazza della Repubblica, questa mattina, nella Sala Eventi di Spazio Comune, è avvenuta la presentazione dell’iniziativa con gli interventi del Vice Sindaco Andrea Virgilio, Luca Burgazzi, Assessore alla Cultura, Irene Testa, tesoriera del Partito Radicale e coordinatrice della Marcia “Donna Vita Libertà – diritti umani per tutti e ovunque” (in videoconferenza) Mariano Giustino, corrispondente di Radio Radicale da Ankara (in videoconferenza), e Sergio Ravelli, consigliere generale del Partito Radicale.

La grave situazione in Iran, dopo oltre due mesi di proteste, peggiora nel disinteresse dell’opinione pubblica mondiale. Quotidianamente la popolazione subisce violenze dal regime iraniano, di cui soprattutto le donne e i giovani sono il bersaglio. Non si può lasciarli soli in questa lotta per la libertà che ha visto già morire centinaia di giovani ragazze e ragazzi, mentre migliaia di persone sono detenute nelle carceri iraniane e rischiano la pena di morte.

Una specifica locandina è stata realizzata dal Comune di Cremona per sensibilizzare e mantenere alta l’attenzione sulla situazione in Iran. Nel corso della presentazione è stato inoltre ricordato che il 14 novembre scorso, con voto unanime, il Consiglio comunale ha approvato l’ordine del giorno (prima firmataria la consigliera Franca Zucchetti) di condanna della violenza contro i manifestanti e solidarietà alle donne dell’Iran.

