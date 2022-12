Si è concluso con una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale di uno straniero di 39 anni, con precedenti di polizia a carico, un litigio tra due persone avvenuto per strada. L’uomo è stato anche multato per ubriachezza. L’8 dicembre scorso, poco dopo le 18.00, una pattuglia è stata inviata in corso Matteotti a Cremona perché era stato segnalato un litigio vicino ad un esercizio commerciale.

Arrivati sul posto, i militari hanno individuato il 39enne che in evidente stato di ubriachezza aveva partecipato alla lite con un’altra persona. L’uomo era all’interno di un locale pubblico, non aveva lesioni, ma barcollava vistosamente e quando i carabinieri si sono avvicinati per identificarlo, lui ha cominciato a urlare e insultarli. L’uomo, che fino a quel momento aveva rifiutato di fornire i documenti, è stato quindi accompagnato fuori dal locale.

A quel punto ha mostrato il documento di identità, ma ha continuato a insultare e inveire contro la pattuglia e anche contro i passanti, lanciando sul giubbotto di una persona il mozzicone di una sigaretta che stava fumando. Alla fine il 39enne è stato accompagnato in caserma e denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale.

© Riproduzione riservata