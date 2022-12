Per le feste natalizie addio battello: arriva in fatti la navigazione …”in slitta” sull’Adda. E’ tutto pronto per navigare il fiume sulla slitta di Babbo Natale, con partenza domenica 11 dicembre, alle ore 14,00 fino alle ore 17,00, ogni mezz’ora, dal pontile di Gera. La slitta navigherà le acque pizzighettonesi tutti i fine settimana e festivi fino al 6 gennaio 2023, sempre dalle 14,00, alle 17,00, con corse ogni mezz’ora. Partendo dal pontile di Gera, in compagnia di Babbo Natale verrà effettuato un suggestivo giro passando sotto il ponte di Pizzighettone si raggiungerà Porta Soccorso, per poi rientrare al punto di partenza passando per la Torre del Guado. Un percorso, dal costo di 5euro, per grandi e piccini di tutte le età. La navigazione dura 20 minuti e parte da Pizzighettone – Via Mazzini (Località Gera) ogni 30 minuti, a partire dalle 14:00 fino le 17:00 (Per informazioni 3488661685 o www.navigareladda.it).

