Dopo il sopralluogo di oggi dei vigili del fuoco allo stabile interessato dall’incendio di ieri sera in via degli Argini 12, solo alcuni residenti hanno avuto il via libera al rientro nelle proprie case. Inagibili, invece, restano l’appartamento al secondo piano da cui si è originato il rogo, e l’abitazione al piano superiore. I residenti di questi appartamenti non potranno rientrare fino a quando la sicurezza sarà ripristinata.

La causa dell’incendio è una stufetta a bioetanolo. Il padrone dell’appartamento al secondo piano stava caricandola quando all’improvviso si è originato il fuoco che si è propagato velocemente e il residente non è stato in grado di spegnerlo. Nel giro di poco, l’appartamento era in fiamme, il fuoco usciva dalle finestre e dalla terrazza, le tapparelle di una delle finestre che affacciano sulla strada sono letteralmente scoppiate. L’uomo, che al momento era in casa da solo, ha chiamato i vigili del fuoco e nel frattempo ha avvertito gli altri condomini, suonando tutti i campanelli. Al loro arrivo i vigili del fuoco hanno fatto uscire tutti i residenti dalle loro abitazioni, in attesa che il rogo venisse domato.

La paura è stata tanta, ma per fortuna non c’è stato bisogno di cure mediche. Qualche lieve intossicato, ma nessuno è stato ricoverato in ospedale. I danni, invece, sono ingenti.

Sara Pizzorni

