Si chiama Christian l’ultimo bimbo nato nel 2022 all’ospedale di Cremona. 4 chili e 190 grammi di peso, è venuto alla luce alle 23,44 del 31 dicembre con parto cesareo. Mamma Josephine Le Rose e papà Pietro Alex Grossi, 25 e 26 anni, di Vescovato, lo hanno potuto tenere con sé solo per poco tempo, perchè poi è stato trasferito in terapia intensiva per alcuni accertamenti. Apprensione, gioia ed emozione si alternano sui visi dei due neo genitori, al loro primo figlio, mentre attendono di entrare nel reparto al piano terra, per poter almeno sfiorare il piccolo nell’incubatrice.

Non sono invece previste, entro la giornata del 1 gennaio, nuove nascite nell’ospedale cremonese, ma quella di ieri è stata una giornata di superlavoro per i medici, le ostetriche e le infermiere del reparto diretto da Aldo Riccardi: ben sette i parti e le mamme sono tuttora in degenza in reparto, ci resteranno ancora qualche giorno. Soltanto una la donna in attesa di partorire, ma fino al tardo pomeriggio di domenica non c’erano ancora avvisaglie di travaglio.

In tutto sono stati 1136 i bimbi venuti alla luce all’ospedale di Cremona nell’anno appena terminato; 1158 quelli del 2021. gb

Foto Sessa

