Alex Ferrari, difensore della Cremonese, ha commentato la sconfitta contro l’Hellas Verona al termine dell’incontro: “Anche noi non ci aspettavamo di approcciarla così perchè l’avevamo preparata in un altro modo. Non è venuta la prestazione, soprattutto dopo la prova contro la Juve, lavoreremo sotto questo aspetto per le prossime partite”.

“Bisogna migliorare l’atteggiamento ed entrare con più cattiveria in questo tipo di partite – ha concluso il difensore – Sono qui da una settimana ed ho trovato un gruppo unito che ha voglia di salvarsi, ci serve un saltino di qualità per vincere le partite. Non pensavo di partire subito titolare e mi sono fatto trovare pronto”.

