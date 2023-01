Sabato 14 gennaio a Cremona il liceo Vida e le scuole diocesane di Cremona organizzano l’incontro “Tu non uccidere – fare pace, vocazione del cristiano”, dedicato alla figura di don Primo Mazzolari, una delle personalità più significative del cattolicesimo italiano nella prima metà del ‘900. L’evento si terrà nel Salone Quadri del Comune di Cremona alle 16.

Patrocinato dal Comune e dalla Diocesi di Cremona, dalle ACLI, dall’Azione Cattolica e voluto dalla Fondazione “Don Primo Mazzolari”, vuole essere un’occasione di riflessione in questi tempi così incerti e confusi, partendo da uno degli scritti più celebri del sacerdote cremonese.

Tra i relatori Franco Vaccari – fondatore e presidente di “Rondine Cittadella della Pace” ad Arezzo – e don Bruno Bignami postulatore della causa di beatificazione di don Mazzolari. Accanto a loro i ragazzi della “sezione Rondine” del Liceo Vida, scuola che ha aderito con entusiasmo al progetto Rondine per costruire nuovi ponti e nuove relazioni di pace, in alternativa ai tanti e troppi muri che il mondo ha eretto negli ultimi anni. Porteranno, inoltre, i loro saluti il vescovo di Cremona, monsignor Antonio Napolioni, il sindaco della città, Gianluca Galimberti, e la presidente della Fondazione “Don Primo Mazzolari”, Paola Bignardi.

Gli ospiti

Franco Vaccari: nato ad Arezzo nel 1952, è fondatore e presidente di Rondine Cittadella della Pace. Laureato in Psicologia alla “Sapienza” di Roma, esercita come psicologo libero professionista. Docente di psicologia, ha fondato e dirige il “Nuovo Laboratorio di Psicologia”, centro di ricerca e azione in ambito psicopedagogico. Da sempre in prima linea come formatore nel mondo dell’associazionismo, soprattutto di matrice cattolica, è attivo nel dialogo ecumenico e interreligioso. Attività culminata nell’esperienza di Rondine, da lui fondata. Fino al 2005 è stato presidente della Commissione per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della Diocesi di Arezzo – Cortona – Sansepolcro. Nel 2006 è diventato consulente del ministero per le Politiche della Famiglia, con delega per le questioni dell’infanzia e dell’adolescenza. E’ autore di diversi saggi. Tra i vari riconoscimenti, ha ricevuto il Premio Minerva in Campidoglio a Roma e il Premio Dossetti.

Don Bruno Bignami: nato nel 1969, è stato ordinato sacerdote nel 1994. Dopo aver conseguito la laurea in Teologia morale è tornato nella Diocesi di Cremona, dove ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità. È insegnante presso l’istituto teologico dei Seminari di Crema-Cremona-Lodi-Vigevano e presso gli Istituti superiori di Scienze religiosa di Mantova e di Crema-Cremona-Lodi, del quale è vicerettore. Don Bignami è il postulatore della causa di beatificazione di don Mazzolari. Scrittore affermato, ha al suo attivo diverse pubblicazioni e articoli, in particolare sulla figura di don Mazzolari e su tematiche morali e di etica ecologica.

