Smacco allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle vicinanze delle scuole e nelle zone della movida serale cremonese.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cremona hanno arrestato per detenzione e spaccio di droga tipo “hascisc” un 30enne italiano e deferito in stato di libertà un giovane acquirente 19enne.

E’ stata infatti individuata un’abitazione divenuta punto di riferimento per numerosi giovani acquirenti di sostanza stupefacente. Dopo giorni di servizi di osservazione i carabinieri hanno sorpreso e bloccato due giovani che, poco prima, erano usciti dall’abitazione. Fermati e perquisiti sono stati trovati in possesso rispettivamente di 20 grammi e 2 grammi di hascisc. All’interno dell’appartamento, come sospettato, è stata trovata la base di stoccaggio e spaccio della droga.

La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare 220 grammi di hascisc, un involucro contenente 1 grammo di marijuana, due bilancini di precisione, materiale e strumenti per il confezionamento delle dosi. Sono quindi scattate le manette per il proprietario dell’abitazione, in flagranza di reato, e su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Cremona, sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in attesa del processo. Si è proceduto inoltre a deferire in stato di libertà all’A.G. il 19enne cremonese che aveva acquistato la droga, mentre per altri due acquirenti è scattata la segnalazione amministrativa alla Prefettura di Cremona, quali assuntori.

