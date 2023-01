Emmaus offre due posti per giovani dai 18 ai 28 anni che vogliano dedicarsi a un’esperienza di servizio civile. L’impegno richiesto è di 25 ore a settimana per la durata di un anno. Il compenso corrisposto è di € 444,30 mensili. L’anno di servizio civile rappresenta per chi studia o è in attesa di trovare un lavoro un’ottima opportunità di crescita e di formazione personale. Le domande devono essere presentate sull’apposita piattaforma online entro le ore 14 del 10 febbraio 2023.

Chi volesse ulteriori informazioni o visitare le nostre sedi può contattarci chiamando il numero 037594167 o scrivendo a emmaus.piadena@libero.it

Una scheda del progetto e altre informazioni si possono trovare sulla pagina dedicata del sito internet del Comune di Cremona.

Anche l’Unione italiana ciechi di Cremona (UICI) ha a disposizione quattro posti per il servizio civile, suddivisi in due progetti per l’esecuzione del programma di intervento “Intesa tra generazioni, un’alleanza per il sostegno e l’inclusione sociale”. I progetti hanno la durata di 12 mesi e un massimo di 25 ore di servizio settimanale.

Requisiti di partecipazione:

• avere tra i 18 e i 29 anni non compiuti (aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il

ventottesimo anno di età – 28 anni e 364 giorni – alla data di presentazione della domanda);

• non aver ricevuto condanne;

• non appartenere alle forze di polizia o ai corpi armati;

• non aver già prestato il servizio civile nazionale/universale o averlo interrotto.

La domanda di partecipazione è presentabile esclusivamente online attraverso la piattaforma Domande on

Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo

https://domandaonline.serviziocivile.it

