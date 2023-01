Non hanno guardato in faccia niente e nessuno, i vandali che durante le feste di Natale hanno colpito l’asilo di Fengo. Non è possibile chiaramente sapere il giorno esatto in cui sono entrati in azione per rompere porte (estremamente care in quanto seguono normative in merito), ma anche entrare nel magazzino e mettere sottosopra la stanza. “Chissa poi che cosa pensavano di trovare”, dice il sindaco di Acquanegra Oreste Bricchi, che ha sporto denuncia contro ignoti ai carabinieri di Pizzighettone.

Un gesto che il primo cittadino condanna perché non solo non è da fare mai, ma “colpire un asilo, luogo dei bambini, è più che mai deplorevole”. Il primo cittadino racconta come ad accorgersi di quanto accaduto siano state le imprese di pulizie arrivate per riordinare la scuola poco prima dell’inizio dopo la fine delle vacanze di Natale, era circa il 4 gennaio. Non è passato però inosservato il fatto che, sempre durante le feste di Natale, il campetto di calcio sia stato vandalizzato nella parte degli spogliatoi, con armadietti scassinati anche in questo caso praticamente senza nessun tipo di refurtiva. Che sia la stessa mano?” Non ne abbiamo la certezza, ma potrebbe essere”.

Federica Bandirali

© Riproduzione riservata