Anche i cremonesi cercano casa all’asta. Secondo una ricerca condotta da Immobiliare.it, la business unit specializzata in studi di mercato che ha analizzato l’andamento del mercato delle aste negli ultimi 3 anni, l’interesse è cresciuto di quasi il 30% rispetto al 2019. Cremona è una delle province lombarde più interessate dalla crescita della domanda. Nella città del Torrazzo la variazione della visualizzazione media degli annunci negli ultimi tre anni è aumentata del 91,3%. Seguono Monza con un +88,3%, e Pavia con un +72,2%. Meglio fanno Mantova, con un aumento del 151%, e Lodi con un +131,3%.

La maggioranza degli immobili offerti tramite asta sono appartamenti (81%), anche se rispetto al pre-pandemia sono cresciuti gli annunci riguardanti le ville, passate dal rappresentare il 6% del totale nel 2019 all’attuale 10%. Per l’88%, poi si tratta di soluzioni che presentano uno stato manutentivo “buono/abitabile”, quindi abitazioni datate e poco manutenute.

Per quanto riguarda le dimensioni, quasi un quarto dello stock in offerta è di grandi dimensioni e conta oltre 5 vani; seguono al 22% i trilocali. Attualmente le case in asta in provincia di Cremona sono 993, di cui 150 a Cremona città e nei quartieri Boschetto, Cristo Re e San Savino.

Anche la consistenza degli immobili da assegnare mediante offerta pubblica rispetto al mercato libero è cresciuta: a Cremona dal 19 al 29,4%, Bergamo dal 16,5 al 25% e Monza, che sale dal 30,4 al 47,3%. Le uniche due eccezioni sono Mantova, scesa dal 17,8% al 2,6%, e Milano, che passa nel triennio dal 29 al 21%.

Infine i costi, anche se c’è da specificare che quando si tratta di immobili in asta le analisi sul prezzo riguardano la base d’asta e non il prezzo finale di vendita dell’immobile. Analizzando l’immobile medio in asta, che misura 162 metri quadrati, il costo è aumentato di quasi 7.000 euro rispetto al 2019, arrivando a poco più di 100.000 euro. Guardando al mercato libero, il prezzo medio a livello nazionale si attesta sui 250.000 euro per una soluzione di 136 metri quadrati. Il prezzo al metro quadro della base d’asta, quindi, è meno della metà di quello del mercato libero.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata