Manca solo l’ufficialità per il via al nuovo corso grigiorosso: Davide Ballardini e l’Unione Sportiva Cremonese, secondo le ultime indiscrezioni, sono vicinissimi all’accordo che permetterà al tecnico ex Genoa di approdare al centro Arvedi e lavorare da subito alla trasferta di Napoli per gli ottavi di Coppa Italia.

La trattativa è stata velocizzata nelle ultime ore, dopo l’esonero di Alvini, e per le firme sarebbe solo questione di dettagli. La richiesta del tecnico sarebbe di un accordo di prospettiva, non solo per l’immediata missione salvezza. Il profilo di Ballardini, con esperienza in serie A e un curriculum con panchine importanti, potrebbe sbloccare anche qualche operazione di mercato, fondamentale per risollevare una Cremonese aggrappata ancora ai reduci della promozione per riaccendere la speranza nella sfida contro il Monza.

Davide Ballardini, nato a Ravenna il 6 gennaio 1964, è stato un centrocampista centrale, ed ha giocato nel Cesena per sette anni, società che all’epoca aveva Arrigo Sacchi allenatore delle giovanili e Osvaldo Bagnoli allenatore in prima squadra, due personaggi che lo hanno influenzato nella carriera da allenatore.

Inizia ad allenare le giovanili del Bologna, vincendo il titolo coi Giovanissimi Nazionali, poi passa a quelle del Cesena, Allievi nazionali e Primavera, dal 1993 al 1996, quindi alle giovanili del Ravenna (1996-1999), in seguito allena al vivaio del Milan (1999-2002). Dal 2002 al 2004 allena le giovanili del Parma, conseguendo coi giovani ducali la vittoria del Campionato Allievi Nazionali. Il 1° settembre 2004 inizia la sua avventura di allenatore alla Sambenedettese, in Serie C1. Negli anni successivi allenerà Cagliari, Pescara, Palermo, Lazio (nella stagione 2009-2010), più volte il Genoa ed il Bologna. L’ultima esperienza al Genoa (la quarta) si è conclusa con l’esonero nel novembre del 2021.

