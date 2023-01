Serata densa di eventi quella organizzata mercoledì sera dal presidente del Lions Club Cremona Stradivari Francesco Forzani. L’intervento del Governatore Massimo Conti ha rappresentato il leit motiv del meeting. Il Governatore, sottolineando le grandi potenzialità del Lions Club International in merito ai Service di aiuto alle famiglie e alle persone in difficoltà, ha voluto conoscere da ciascun socio come vive la sua appartenenza ai Lions.

Le risposte, in qualche caso rappresentate anche da critiche costruttive, hanno individuato nell’amicizia e nell’armonia tra i Soci lo spirito positivo per il raggiungimento degli scopi dei Lions. La serata è stata l’occasione per concretizzare un Service di grande rilievo costituito da un sostanzioso contributo al progetto Energia per Cremona, un aiuto alle famiglie fragili in difficoltà per i costi energetici, portato avanti dalla Fondazione Comunitaria di Cremona rappresentata durante la conviviale dal Presidente Cesare Macconi e Massimo Dester.

E’ seguito un momento estremamente importante per il Club ovvero l’entrata di una nuova socia, Valentina Brunelli, dirigente presso Asst di Cremona. Sono infine stati premiati per la loro fedeltà al Club alcuni soci affiliati ormai da dieci, quindici e venticinque anni.

© Riproduzione riservata